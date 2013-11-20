В Слуцке загорелся, а затем взорвался грузовик, перевозивший кислородные баллоны

Новости Беларуси. ЧП на трассе «Минск – Микашевичи». Загорелся, а затем взорвался грузовик, перевозивший кислородные баллоны. Произошло это утром возле железнодорожного переезда в Слуцке. Возгорание началось в моторном отсеке. Водитель отреагировал оперативно: остановился на обочине и начал сбрасывать баллоны.

На место прибыли спасатели и буквально через несколько минут один из баллонов взорвался.

По данным МЧС, автомобиль принадлежал слуцкой птицефабрике. Пострадавших в утреннем ЧП нет, но автомобиль восстановлению не подлежит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.