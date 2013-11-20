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Пенсионер погиб под колёсами поезда Гродно-Москва

20 ноября 2013 13:15
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Новости Беларуси. Трагедия на железнодорожном переезде в городе Скидель. Пожилой мужчина на велосипеде объехал автомобили, остановившиеся на запрещающий сигнал светофора, и направился через железнодорожные пути. Как раз в тот момент к переезду приближался пассажирский поезд  Гродно-Москва.

Как сообщает БЕЛТА, машинист подал звуковой сигнал, принял экстренное торможение. К несчастью, трагедии избежать не удалось. Поезд ударил по заднему колесу велосипеда. Пенсионер скончался на месте. Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет.

Напомним, несколько дней назад в Египте свадебная делегация попала под поезд. Жертвами столкновения товарного поезда с грузовиком и автобусом на переезде стали более 30 человек. Крушение произошло из-за нарушения правил дорожного движения, когда автобус и грузовик попытались проскочить через переезд перед приближающимся поездом (смотрите видео).  

# происшествия # Авария в Гродненской области

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