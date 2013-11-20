Шторм «Клеопатра» на Сардинии: затоплены улицы, погибло 20 человек, без жилья – почти 3 тысячи

Новости Италии. Почти 3 тысячи жителей итальянского острова Сардиния остались без крыши над головой из-за мощного шторма «Клеопатра». Он принес с собой проливные дожди, которые вызвали сильное наводнение. Всего за несколько часов на Сардинию выпала примерно полугодовая норма осадков. Реки вышли из берегов, затопив городские улицы и разрушив дома. Десятки населенных пунктов остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия унесла жизни почти 20 человек. Есть пропавшие без вести.

В пострадавшем регионе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, «Клеопатра» будет бушевать над островом еще сутки.