Видеофакт: женщина пыталась перевезти 60-летнюю мать в багажнике через белорусско-украинскую границу

Новости Украины. Курьезный случай на границе. При досмотре автомобиля, который следовал из Беларуси в Украину, сотрудники таможни обнаружили в багажнике 60-летнюю женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что она – гражданка Украины, а срок действия ее паспорта истек еще два года назад. Пересечь границу таким нехитрым, но незаконным способом женщина решилась вместе с дочерью и ее другом.

Кому из этих троих пришла в голову такая идея, пока неизвестно, зато очевидно, что отвечать за все придется в том числе и пенсионерке. Женщина будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Беларуси. В отношении водителя также начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение госграницы.