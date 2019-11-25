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В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома

25 ноября 2019 18:56
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Новости Беларуси. 24 ноября в первом часу дня произошёл пожар в одном из домов агрогородка Друцк Толочинского района. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. В доме проживали 84-летняя женщина и её 63-летний сын. 

В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Хозяйка в момент загорания была на улице, она не пострадала. В доме находился мужчина. Его тело было обнаружено подразделениями МЧС на полу. 

В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Дом непригоден для дальнейшего проживания, пенсионерка переедет к второму сыну в Жодино. 

В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома-7

Фото: Витебское ОУМЧС 

Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении сыном хозяйки. 

На прошлой неделе в Дятловском районе горел дом. 

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# Пожар # происшествия

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