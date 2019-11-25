В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома

Новости Беларуси. 24 ноября в первом часу дня произошёл пожар в одном из домов агрогородка Друцк Толочинского района. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. В доме проживали 84-летняя женщина и её 63-летний сын.

Фото: Витебское ОУМЧС

Хозяйка в момент загорания была на улице, она не пострадала. В доме находился мужчина. Его тело было обнаружено подразделениями МЧС на полу.

Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Дом непригоден для дальнейшего проживания, пенсионерка переедет к второму сыну в Жодино.

Фото: Витебское ОУМЧС