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В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

25 ноября 2019 16:50
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Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент нет,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси-1

В посольстве отметили, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию. На месте работают сотрудники полиции.

В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси-4

Они снимают отпечатки пальцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. МИД Беларуси подтвердил факт хулиганских действий. Сейчас предстоит разобраться, с чем связано случившееся.

В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси-7

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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