В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В посольстве отметили, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию. На месте работают сотрудники полиции.
Они снимают отпечатки пальцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. МИД Беларуси подтвердил факт хулиганских действий. Сейчас предстоит разобраться, с чем связано случившееся.