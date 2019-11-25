В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве отметили, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию. На месте работают сотрудники полиции.