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В Дятловском районе на пожаре в доме погиб пожилой мужчина

22 ноября 2019 15:13
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Новости Беларуси. 22 ноября около половины третьего ночи в деревне Руда Яворская Дятловского района горел жилой дом. 

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено пламенем, обрушилась кровля. Во время тушения пожара было обнаружено тело 74-летнего мужчины. 

В Дятловском районе на пожаре в доме погиб пожилой мужчина-1

Фото: Гродненское ОУМЧС 

По словам местной жительницы, она проснулась от треска и увидела, что горит дом, который находится в ста метрах от её участка. Гражданка незамедлительно вызвала спасателей. 

Установлено, что 74-летний хозяин дома обычно проживал вместе с дочкой в другой деревне, но несколько дней назад он приехал в свой дом. 

В Дятловском районе на пожаре в доме погиб пожилой мужчина-4

Фото: Гродненское ОУМЧС 

Пожаром уничтожен дом и повреждены две находящиеся поблизости хозпостройки. Личность погибшего и причина загорания выясняются. 

На неделе в Минске горел девятиэтажный дом. 

В огне погибли два человека – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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