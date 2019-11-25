В Минске подросток перебегал дорогу на красный и столкнулся с машиной

Новости Беларуси. 25 ноября около четырёх часов дня в Минске иномарка сбила подростка, которые перебегал дорогу на красный свет.

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по проспекту Рокоссовского в направлении улицы Плеханова на зелёный сигнал светофора. В этот момент пешеходный переход перебегал 12-летний мальчик, который врезался в автомобиль и упал.

Ребёнок был доставлен в больницу. После оказания медпомощи школьника отпустили домой.

На прошлой неделе в Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста.