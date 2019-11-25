В Могилёве мужчина отдыхал с девушками в кафе, а затем обворовал его

Новости Беларуси. В Могилёве местный житель подозревается в проникновении в кафе и хищении из него.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 34-летний безработный мужчина, который ранее был судим за кражи, вернулся в родной город после долгого отсутствия. Гражданин захотел повеселиться и познакомился с несколькими могилёвчанками.

Компания гуляла по набережной реки Дубравенка, выпивала в кафе. Когда пришло время расходиться, мужчина проводил спутниц до остановки, а затем вернулся в увеселительное заведение и вынес оттуда спиртное и сигареты на сумму в 540 рублей 70 копеек.

Похищенное частично изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершённая повторно».

В начале осени мы рассказывали о молодом человеке, который подозревался в краже пирожного из магазина.