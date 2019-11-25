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В Могилёве мужчина отдыхал с девушками в кафе, а затем обворовал его

25 ноября 2019 15:13
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Новости Беларуси. В Могилёве местный житель подозревается в проникновении в кафе и хищении из него. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 34-летний безработный мужчина, который ранее был судим за кражи, вернулся в родной город после долгого отсутствия. Гражданин захотел повеселиться и познакомился с несколькими могилёвчанками. 

Компания гуляла по набережной реки Дубравенка, выпивала в кафе. Когда пришло время расходиться, мужчина проводил спутниц до остановки, а затем вернулся в увеселительное заведение и вынес оттуда спиртное и сигареты на сумму в 540 рублей 70 копеек. 

Похищенное частично изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершённая повторно». 

В начале осени мы рассказывали о молодом человеке, который подозревался в краже пирожного из магазина.

Перед этим парень надышался газом из зажигалки – здесь подробности

# Кража # происшествия

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