Новости России. В деле о двойном покушении на духовных лидеров в Татарстане задержаны четверо подозреваемых. У них уже провели обыски. О результатах пока ничего неизвестно.

Глава Татарстана пообещал миллион российских рублей за информацию, которая поможет раскрыть преступления. Полиция Казани переведена на усиленный режим несения службы. Под охрану взяли метро, вокзалы, мечети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Татарстане накануне Рамадана взорвана машина Муфтия республики и застрелен его заместитель

В России накануне священного для мусульман месяца Рамадан совершены нападения на религиозных лидеров Татарстана. Заместителя главы Духовного управления расстреляли в подъезде собственного дома. А буквально через час в Казани взорвали машину его начальника, муфтия Татарстана. Духовного лидера отбросило взрывной волной. Он получил ранения. Устройство было закреплено под днищем автомобиля.

Полиция Казани переведена на усиленный вариант несения службы. Объявлен план «Перехват». По одной из версий, мотивом преступлений могла стать профессиональная деятельность муфтия и его заместителя. Оба боролись экстремизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.