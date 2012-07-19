Взрыв на комбинате стройматериалов в Гомельской области. Сварщик погиб, тракторист доставлен в больницу. Стало известно состояние пострадавшего

Новости Беларуси. Утром 19 июля на комбинате стройматериалов в г.п. Паричи Гомельской области прогремел взрыв, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by.

Петром Бусел, директор Паричского комбината стройматериалов:

Тракторист привез сварщику кувалду, у которой отвалилась ручка, и попросил ее приварить. Во время сварочных работ произошел взрыв. Сварщик погиб на месте, а находившийся рядом тракторист доставлен в больницу. Сейчас ему делают операцию.



Как выяснилось, в качестве кувалды тракторист использовал гранату прямоугольной формы. По словам сотрудников комбината, взрывоопасную кувалду тракторист возил в своей машине достаточно давно.

Корреспондент ctv.by узнала о состоянии тракториста.

Василий Гуринович, заведующий отделением травматологии Светлогорской ЦРБ:

Состояние 77-летнего тракториста Михаила Серакова, пострадавшего на комбинате стройматериалов, удовлетворительное.