Прямой эфир

Взрыв на комбинате стройматериалов в Гомельской области. Сварщик погиб, тракторист доставлен в больницу. Стало известно состояние пострадавшего

19 июля 2012 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 19 июля на комбинате стройматериалов в г.п. Паричи Гомельской области прогремел взрыв, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by.

Петром Бусел, директор Паричского комбината стройматериалов:
Тракторист привез сварщику кувалду, у которой отвалилась ручка, и попросил ее приварить. Во время сварочных работ произошел взрыв. Сварщик погиб на месте, а находившийся рядом тракторист доставлен в больницу. Сейчас ему делают операцию.

Как выяснилось, в качестве кувалды тракторист использовал гранату прямоугольной формы. По словам сотрудников комбината, взрывоопасную кувалду тракторист возил в своей машине достаточно давно.

Корреспондент ctv.by узнала о состоянии тракториста.

Василий Гуринович, заведующий отделением травматологии Светлогорской ЦРБ:
Состояние 77-летнего тракториста Михаила Серакова, пострадавшего на комбинате стройматериалов, удовлетворительное. 

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
18 июля 2012 13:50

18-летняя студентка обокрала бизнесмена на съемной квартире в Минске

18 июля 2012 13:07

Двое убитых, около 20 человек ранено в результате очередной перестрелки в Торонто

18 июля 2012 11:28

Взрыв газа в частном доме в Польше. Пострадали два белоруса