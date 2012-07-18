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18-летняя студентка обокрала бизнесмена на съемной квартире в Минске

18 июля 2012 13:50
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Новости Беларуси. 18-летняя студентка познакомилась с  бизнесменом в одном из ночных клубов столицы. Мужчина угостил девушку дорогой выпивкой, после чего получил приглашение продолжить знакомство у неё дома. В квартире девушка предложила выпить вина и незаметно подсыпала гостю в бокал порошок.

Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД:
Радушная хозяйка предложила гостю выпить, тот согласился. Через несколько минут после первого бокала мужчина почувствовал головокружение и уснул. Соблазнительница принялась обшаривать карманы. Придя в себя, кавалер обнаружил пропажу денег. Бизнесмен обратился в милицию.

Девушка надеялась поживиться за счет состоятельного кавалера, но при себе у мужчины оказалось всего 40 долларов.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов установлена личность злоумышленницы. Она находится в следственном изоляторе.

Девушка часто меняла съемные квартиры, есть предположение, что бизнесмен не единственная жертва, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-центр Октябрьского РУВД.

# происшествия # Криминал # Кража

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