Новости Болгарии. В Болгарии продолжается расследование теракта, совершенного накануне в аэропорту Бургаса. Накануне вечером в ряде СМИ появилась информация о том, что взрыв мог устроить 36-летний бывший узник Гуантанамо, подданный Швеции. Однако позже власти Болгарии и Швеции опровергли эти данные. На сегодня известно, что у полиции есть отпечатки пальцев и ДНК-данные террориста. Однако, кто он, пока официально не сообщается.

Полиция придерживается мнения, что мужчина перед терактом прожил в Болгарии от 4 до 7 дней и действовал в одиночку.

Тем временем тела пятерых погибших израильтян минувшей ночью были доставлены на родину. Днем пройдут их похороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Болгарии: опубликовано видео с камер наблюдения аэропорта в Бургасе

В аэропорту Бургаса продолжаются ремонтно-восстановительные и следственные мероприятия. Уже установлено, что взрыв организовал террорист-смертник. Он пронес большой черный рюкзак на парковку автобуса, в который садились только что прилетевшие в Болгарию туристы из Израиля. Видео с камер наблюдения было обнародовано.

Водитель — гражданин Болгарии и пятеро израильтян погибли на месте. Еще двое пассажиров в местной больнице в тяжелом состоянии, остальным 33 легкораненым оказана медицинская помощь. Они уже эвакуированы на родину.

Личность убийцы-смертника пытаются установить спецслужбы. По данным болгарской стороны, он прибыл из США по поддельным документам. И пока не получены другие сведения, на территории аэропорта введены особые меры безопасности.

С осуждением теракта в Бургасе уже выступил ряд стран и организаций.

Террорист-смертник взорвал автобус с израильскими туристами в Болгарии. Погибли 8 человек, более 30 ранены

В Болгарии 18 июля взорвался автобус с израильским туристами. По данным болгарской полиции, в результате взрыва погибли восемь человек. Не менее 30 получили ранения.

Взрыв произошел в 400 километрах к востоку от Софии. Министерство внутренних дел Болгарии квалифицировало взрыв как теракт. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность.

Следователи прорабатывают все возможные версии. В частности, по одной из них, исполнителем мог быть мужчина, приехавший в Болгарию из США. Его засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас следователи ждут результатов экспертизы ДНК погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт Бургаса был временно закрыт. Большинство рейсов перенаправляются в Варну.