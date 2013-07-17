В Таиланде сошел с рельсов поезд: 30 человек получили травмы

Новости Таиланда. В Таиланде сошел с рельсов поезд, который следовал из Бангкока в провинцию Чиангмай. 7 из 10 вагонов перевернулись. Травмы получили 30 человек, в основном иностранные туристы. Их гражданство уточняется.

Известно, что серьезно ранен один из пассажиров. Он доставлен в больницу. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте аварии. Затем их отвезли в гостиницы. Всего в поезде ехали около 300 человек. Информации о том, что стало причиной аварии, пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сход поезда с рельсов руководство железной дороги объяснило плохим состоянием полотна, которое давно требует ремонта. Уже сегодня железнодорожное движение будет возобновлено.



Это не первый подобный инцидент в Таиланде. В начале июля поезд с туристами сошел с рельсов в этом же районе, но тогда, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщает РБК.