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Лодка с детьми и тренером перевернулась в Мухавце

16 июля 2013 15:07
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Новости Беларуси. На лодке с мотором перевозили вещи для обустройства детского спортивного лагеря. Лодкой управлял тренер. При повороте транспортное средство сильно накренилось, после чего пошло на дно.

В момент происшествия, кроме тренера, в лодке находились двое детей. К счастью, все трое выбрались из воды самостоятельно. Спасатели подняли на поверхность судно и вещи. По словам медиков, люди в госпитализации не нуждались.

Напомним, в недавней трагедии на Полесье двое детей и трое взрослых погибли после опрокидывания прогулочного катера. Моторная лодка с отдыхающими перевернулась и затонула в 200 метрах от берега. В момент крушения на борту было 10 человек, из них половина – дети от 4 до 7 лет. Ещё один мужчина находился в так называемой «таблетке», которую моторка буксировала за собой. Кроме того, перегруженной людьми лодкой управлял сильно пьяный человек (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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