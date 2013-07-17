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Две недели в Египте не прекращаются массовые беспорядки: погибли более 90 человек, пострадали сотни

17 июля 2013 06:11
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Новости Египта. В Каире временное затишье после ожесточенных столкновений, которые продолжались до самого утра. По последним данным, в уличных боях погибли 7 человек. Более 260 пострадали. Десятки тысяч демонстрантов пытались перекрыть основные шоссе и развязки египетской столицы. Чтобы разогнать толпу, военные и полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. Многие с признаками отравления попали в больницы. 

Уже две недели Каир и другие египетские города сотрясают столкновения сторонников и противников свергнутого президента Мурси. За это время погибли более 90 человек, сотни ранены. Восстановить порядок в стране военным удается лишь на время. Немного передохнув, протестующие вновь выходят на улицы и почти всегда мирные акции заканчиваются беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте

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