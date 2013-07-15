2 детей и 3 взрослых утонули после опрокидывания прогулочного катера на озере Белое в Гомельской области. Капитан был пьян

Новости Беларуси. Трагедия на Полесье. На озере Белом утонули пять человек: две женщины и трое маленьких детей. ЧП случилось накануне. Моторная лодка с отдыхающими перевернулась и затонула в 200 метрах от берега. В момент крушения на борту было 10 человек, из них половина - дети от 4 до 7 лет. Ещё один мужчина находился в так называемой «таблетке», которую моторка буксировала за собой.

Моторная лодка к берегу, где расположились несколько семей из Солигорска, причалила вчера в обед. На предложение покатать детей по озеру родители согласились и даже заплатили за услугу 100 тысяч белорусских рублей. Когда лодка заходила на роковой вираж один из отдыхающих наблюдал за происходящим в бинокль с берега. Мужчина своими глазами видел гибель собственного сына. И ничем помочь не мог.

До тонущих было не менее 500 метров. Крушение произошло на глазах десятков людей. Рыбаки и отдыхающие бросились на помощь, но даже ближайшим из них до терпящих бедствие было слишком далеко.

Николай Яцукевич, сторож туристического комплекса «Белое»:

Как только это случилось? Все отдыхающие, кто на лодках, кто на чем, наш сторож на катамаране тоже поплыл к этому месту и старался что-то помочь.

К тому моменту, когда к месту крушения подоспела первая лодка, на плаву остались лишь те, кто сумел удержаться за надувную «таблетку». К несчастью, только 6 из 11 участников трагического заплыва. Выжить без спасательных жилетов у 5-7-летних детишек просто не было шансов.

Андрей Галицкий, начальник Петриковской спасательной станции ОСВОД:

Глубина 10,5 метров. Видимость отсутствовала полностью, дно илистое. Лодка лежала вверх дном. Утонувшие находились не очень далеко от лодки.

Лодка была самовольно переоборудована, не было спасательных средств, а число пассажиров в два раза превышающего её допустимую грузоподъёмность. Этот рейс, считают специалисты, был обречён.

Максим Ахромкин, исполняющий обязанности начальника Житковичского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Согласно техническим характеристикам лодки, она вмещает не более пяти человек. Перед посадкой по показателям свидетелей здесь находилось 10 человек.

Кроме того перегруженной людьми лодкой управлял сильно пьяный человек. Экспертиза показала содержание алкоголя в крови было на уровне 1, 26 промиле. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело - обвинение в нарушении правил эксплуатации судна, повлекшем смерть человека. Следствием назначен целый ряд экспертиз. С родственниками погибших вторые сутки работают психологи. Их состояние оценивается как шоковое.

Эта история стала последней, но далеко не единственной каплей в списке трагедий на воде. К примеру, только в прошлом году в Беларуси утонули - внимание - более 700 человек — это как целый девятиэтажный дом на 6 подъездов.

Так в чем же причина - роковое стечение обстоятельств, на которое любят пенять все кому не лень или же наше решение плыть против течения собственной безопасности?

Никому и никогда она не пожелает увидеть то, что уже навсегда легло на дно ее памяти. Олеся с мужем и дочкой в компании друзей только приехали на озеро, когда маленькая Милана попросилась в воду. К берегу вместе с девочкой направился отец. Олеся не упускала их из виду, но буквально через минуты папа и дочка внезапно стали тонуть.

Алеся Аполонис:

Она не поняла ничего, она просто сказала, что была в воде без папы. А папа был сзади.

На помощь мужчине и ребенку бросились другие отдыхающие. Тем временем Алесе оставалось только молиться.

Алеся Аполонис:

Она даже не поняла, что произошло, когда выплыла на берег, она просто спросила, где папа. Папа не плыл. Папу вытаскивали.

Она с содроганием представляет, что могло случиться, если бы те, кто бросился на помощь мужу и ребенку, промедлили хоть несколько секунд. Но еще один, пусть далеко не такой страшный удар, их семью еще ожидал. На следующий день Олеся прочла в интернете, якобы в воду с ребенком ее муж заходил пьяным.

Алеся Аполонис:

Мы только приехали, начали пить пиво и им же обливались — адекватное было состояние, совершенно не пьяные...

Теперь на берегу злосчастного озера — табличка с запретом на купание. Будто специально повесили так, чтобы не было видно со стороны пляжа. Впрочем, для местной ребятни это, в любом случае, не аргумент.

51 детская смерть — страшный итог купального сезона прошлого года. Впрочем, и нынешним летом не только от погоды, но и от сводок спасателей — мурашки по коже.

Недавний случай в Могилеве. Отец оставил на пляже пятилетнего ребенка под присмотром дочери-подростка. Уверяет, что отлучился ненадолго. И когда вернулся, найти своего сына не смог. Искал сам, бросился к спасателям. Но было уже поздно. Одна из отдыхающих, выходя из озера, наступила на труп ребенка.

Алексей Столяров, начальник спасательной станции:

Там, где ребенок пропал, находилось несколько сотен людей. Никто ничего не видел, большое скопление людей, никто не обращал внимания.

И все же, основные цифры трагической статистики — доля взрослых. Уж сколько об этом и говорят, и пишут, нашему человеку все равно «море по колено». Ну как тут не поспоришь с товарищем, что наконец переплывешь любимое озеро после того, как для храбрости еще и принял на грудь? 70 процентов тех, кого со дна достают водолазы, в свое последнее плавание отправлялись под градусом. Но и спасать таких отчаянных пловцов очень непросто.

Сергей Владимиров, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Люди не понимают, что их спасают или помогают, они не то что на контакт не идут - начинают лезть в драку, грубить-хамить.

За безопасностью отдыхающих у белорусских водоемов следят на 106 постах и 66 спасательных станциях. Но ведь в каждый куст на диком пляже спасателя с биноклем не посадишь. Хотя, даже это, пожалуй, был бы легче, чем объяснить, чем руководствуются некоторые любители водного досуга, когда сами же плывут по течению трагедии.

Улыбающийся парень на фотографии и был тем самым человеком, который спас Милану. Спас, но сам так и не смог выбраться из злополучного озера. Мирославу Чаплинскому навсегда осталось 22 года.

Ирина каждый день пересматривает эти фотографии. Здесь ее Мирослав с сестрой, еще совсем маленький, а здесь они всей семьей отправились в путешествие. Ей до сих пор кажется, что сын просто куда-то уехал, ведь к разлуке они привыкли, только в январе встречали Мирослава из армии.

Ирина Чаплинская:

Поднимет настроение, поднимет меня, покружит... Мамочка, что ты все переживаешь? Такие, как я, в огне не горят и в воде не тонут...

Мама Мирослава не может представить, что должно было случиться, чтобы ее сын, прекрасный пловец, не смог добраться до берега. Время для нее будто остановилось. Перед трагедией они с мужем собирались готовиться к свадьбе сына.

Каждый день они с мужем приходят на кладбище к сыну. И очень часто видят на могиле свежие цветы. Друзья, сослуживцы, одноклассники... Есть здесь и венок от родителей девочки, которую ценой своей жизни спас Мирослав. На могиле сына Ирина признается, что не держит в сердце ни грамма обиды.

Ирина Чаплинская:

Им тоже тяжело, они помощь предлагали. Я считаю, что это просто такое стечение обстоятельств.

Тому озеру она заплатила самую страшную цену. А потому Ирина вновь говорит о том, насколько важно помнить, что все мы изначально проигрываем в схватке с природой, а потому не забывать о своей безопасности. И все же, она уверена, если бы ее Мирослав знал, что спасет ребенка и сразу погибнет сам, однозначно поступил бы точно так же.

Ирина Чаплинская:

Птичка все прилетает и прилетает, наверное, это душа его...