В Свислочи подростки похищали пожертвования из костела. Украдено около $700 и свыше Br16 млн.

Новости Беларуси. В числе подозреваемых оказались подростки, прислуживающие ксендзу во время богослужений. Мальчишки 12 и 13 лет в течение нескольких месяцев выносили деньги из корзины с пожертвованиями.

Они отпирали дверь запасного выхода изнутри еще во время службы в костеле, чтобы после взять по 100-200 тысяч белорусских рублей. Однако их старший товарищ, видимо, решил: воровать, так по-крупному. Выждав удобный момент, 18-летний молодой человек забрался в кабинет ксендза и украл белорусские рубли и доллары.

Представитель Свислочского РОВД (корреспонденту БЕЛТА):

В милицию обратился ксендз. Он сообщил, что из костела пропали пожертвования прихожан – около $700 и свыше Br16 млн. После осмотра места происшествия установлено, что вор проник в храм через дверь одного из запасных выходов, которая запиралась на проволоку изнутри.

К моменту задержания молодой человек потратил около 3 миллионов. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства краж ещё предстоит выяснить.

Напомним, прошлой весной мощный общественный резонанс и осуждение вызвала ещё одна кража в храме. В Гродно грабитель в рясе похитил деньги во время пасхального богослужения. Злоумышленник проник в храм средь белого дня, при большом скоплении народа. Среди украденного – около шести тысяч долларов, более тысячи польских злотых и восемь миллионов белорусских рублей (смотрите видео).