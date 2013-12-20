Потолок оперного театра обрушился во время спектакля в Лондоне. Пострадали около 90 человек

Новости Великобритании. Во время спектакля в лондонском театре «Аполло» рухнуло 100 квадратных метров потолка.

В зале в этот момент находились 700 зрителей. На сцене показывали рождественское представление. Многие зрители пришли на постановку с детьми, поскольку в Великобритании уже начались каникулы.

Сначала люди услышали странный треск и подумали, что это элемент представления. Через несколько секунд на них стали падать фрагменты купола театра.

Ник Хардинг, представитель противопожарной службы (в эфире Sky News):

Падающие части лепнины задели балконы, что привело к обрушению их фрагментов. За всё время, которое я работаю в противопожарной службе, я не видел аналогичного инцидента. Пожарные были вынуждены работать в крайне сложных условиях.

Точное число жертв устанавливается. По некоторым данным ранения получили 88 человек, семь из них госпитализированы. Больше всех пострадали зрители, купившие самые дорогие билеты.



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Читать подробнее на сайте СТВ: Больше всех пострадали зрители, купившие самые дорогие билеты.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-velikobritanii/v-londone-v-teatre-apollo-vo-vremya-spektaklya-obrushilsya-potolok-postradali Больше всех пострадали зрители, купившие самые дорогие билеты.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-velikobritanii/v-londone-v-teatre-apollo-vo-vremya-spektaklya-obrushilsya-potolok-postradali

Саймон Асборн, корреспондент Independent:

Все сразу поднялись с мест, схватили вещи и побежали к выходу. К счастью, мы были недалеко от выхода и выбежали на улицу примерно за три секунды. Все вокруг были шокированы. Там были плачущие дети, это спектакль для семейного просмотра. Выходили люди, покрытые пылью, некоторые со следами крови на голове.

Компания-владелец театра назвала произошедшее «печальным и вызывающим шок инцидентом». Виновных в трагедии установит расследование.

Театр «Аполло» – один из самых знаменитых в Лондоне. Он был построен ещё в начале прошлого века и охраняется государством, как памятник архитектуры.



Читать подробнее на сайте СТВ: Театр "Аполло" — один из самых знаменитых в Лондоне. Он был построен еще в начале прошлого века и охраняется государством, как памятник архитектурыЧитать подробнее на сайте СТВ: /novosti-velikobritanii/v-londone-v-teatre-apollo-vo-vremya-spektaklya-obrushilsya-potolok-postradali

Напомним, месяц назад в Риге обрушился торговый центр. Сначала на покупателей обвалилась часть крыши торгового центра, затем рухнула одна из стен здания. Вторая упала, когда уже начался разбор завалов. Очевидцы говорят, что основной удар пришёлся на кассы, в которые выстроились очереди. Через несколько дней после трагедии эксперты обнародовали первые данные о причинах обрушения торгового центра, под обломками которого погибли 54 человека. Согласно предварительным выводам, виной всему стали грубые ошибки при проектировании. В частности, основные элементы несущей конструкции, на которой держалась крыша, не могли выдержать даже её собственного веса, не говоря уже о многотонном грузе строительных материалов, которые на ней хранились (смотрите видео).

