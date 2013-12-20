В Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек

Новости Перу. В Перу переполненный автобус сорвался с трассы и рухнул в пропасть. Погибли 15 человек, в том числе ребенок. Около 60 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Автобус направлялся в Лиму. Что произошло на дороге, сейчас пытаются выяснить специалисты.

По одной из версий причиной ДТП стало превышение скорости. Подобные катастрофы происходят в Перу довольно часто и в основном из-за нарушения правил дорожного движения. А также плохого состояния дорог. Только за первые три месяца года число погибших в результате аварий в стране приблизилось к 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.