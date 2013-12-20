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В Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек

20 декабря 2013 08:48
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Новости Перу. В Перу переполненный автобус сорвался с трассы и рухнул в пропасть. Погибли 15 человек, в том числе ребенок. Около 60 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Автобус направлялся в Лиму. Что произошло на дороге, сейчас пытаются выяснить специалисты.

По одной из версий причиной ДТП стало превышение скорости. Подобные катастрофы происходят в Перу довольно часто и в основном из-за нарушения правил дорожного движения. А также плохого состояния дорог. Только за первые три месяца года число погибших в результате аварий в стране приблизилось к 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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