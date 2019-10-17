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В Гродно официант похитил деньги из сейфа на работе и уехал в Москву

17 октября 2019 14:36
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Новости Беларуси. В Гродно официант похитил из сейфа ресторана более 12 тысяч белорусских рублей.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, из сейфа в офисе одного из частных предприятий неизвестный похитил более 12 тысяч рублей. Запорные устройства входных дверей и сам сейф не были повреждены.  

У правоохранителей была версия, что у злоумышленника были ключи.  

Подозрения пали на официанта, который работал на этом предприятии. Парень знал, где лежит ключ от двери в офиса – он находился в общедоступном месте. Официант незаметно взял ключ, проник в помещение, а после кражи положил на место.  

В Гродно официант похитил деньги из сейфа на работе и уехал в Москву-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Злоумышленник открыл сейф ключом, который лежал в выдвижном ящике.  

Парень обзавелся деньгами, вызвал такси и отправился в Минск. Затем поехал в Москву. Похищенных средств хватило на несколько дней активного отдыха и покупку дорого смартфона.  

Домой парень вернулся на маршрутке. На въезде в Гродно он был задержан. К этому времени у оперативников уже была информация о его причастности к совершению кражи.  

Возбуждено уголовное дело.  

 В середине октября в Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу (читать далее).  

# Кража # происшествия

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