В Гродно официант похитил деньги из сейфа на работе и уехал в Москву

Новости Беларуси. В Гродно официант похитил из сейфа ресторана более 12 тысяч белорусских рублей.

По информации УВД Гродненского облисполкома, из сейфа в офисе одного из частных предприятий неизвестный похитил более 12 тысяч рублей. Запорные устройства входных дверей и сам сейф не были повреждены.

У правоохранителей была версия, что у злоумышленника были ключи.

Подозрения пали на официанта, который работал на этом предприятии. Парень знал, где лежит ключ от двери в офиса – он находился в общедоступном месте. Официант незаметно взял ключ, проник в помещение, а после кражи положил на место.