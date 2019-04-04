В Светлогорском районе мужчина случайно подпалил дачу соседа
Новости Беларуси. Днём 3 апреля в деревне Хутор Светлогорского района сгорели кровля одноэтажного жилого дома, два сарая и гараж.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что 53-летний владелец отсутствовал, мужчина использовал дом в качестве дачи.
Пожар был потушен. Помимо трёх строений и кровли четвёртого были уничтожены имущество внутри дома и 29 ульев с пчелами. Среди людей пострадавших нет.
Согласно предварительной информации, сосед погорельцев хотел опалить кабеля на своём приусадебном участке. Для этого мужчина воспользовался бензином.
Вспыхнувшее пламя перекинулось на траву, и из-за сильного ветра пожар быстро распространился. Гражданин пытался самостоятельно погасить огонь, но не смог.
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В итоге произошёл пожар – подробнее здесь.