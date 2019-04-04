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В Светлогорском районе мужчина случайно подпалил дачу соседа

04 апреля 2019 14:20
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Новости Беларуси. Днём 3 апреля в деревне Хутор Светлогорского района сгорели кровля одноэтажного жилого дома, два сарая и гараж.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что 53-летний владелец отсутствовал, мужчина использовал дом в качестве дачи.  

В Светлогорском районе мужчина случайно подпалил дачу соседа-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Помимо трёх строений и кровли четвёртого были уничтожены имущество внутри дома и 29 ульев с пчелами. Среди людей пострадавших нет.  

Согласно предварительной информации, сосед погорельцев хотел опалить кабеля на своём приусадебном участке. Для этого мужчина воспользовался бензином.  

В Светлогорском районе мужчина случайно подпалил дачу соседа-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Вспыхнувшее пламя перекинулось на траву, и из-за сильного ветра пожар быстро распространился. Гражданин пытался самостоятельно погасить огонь, но не смог.  

Зимой 2019 года в Минске дети хотели приготовить картошку фри, пока родителей не было дома.  

В итоге произошёл пожар – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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