В Светлогорском районе мужчина случайно подпалил дачу соседа

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что 53-летний владелец отсутствовал, мужчина использовал дом в качестве дачи.

Новости Беларуси. Днём 3 апреля в деревне Хутор Светлогорского района сгорели кровля одноэтажного жилого дома, два сарая и гараж.

Пожар был потушен. Помимо трёх строений и кровли четвёртого были уничтожены имущество внутри дома и 29 ульев с пчелами. Среди людей пострадавших нет.

Согласно предварительной информации, сосед погорельцев хотел опалить кабеля на своём приусадебном участке. Для этого мужчина воспользовался бензином.