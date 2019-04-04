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На МКАД из-за столкновения трёх машин образовалась пробка

04 апреля 2019 13:46
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Новости Беларуси. Днём 4 апреля на МКАД в районе улицы Шаранговича произошла авария с участием трёх автомобилей.  

На МКАД из-за столкновения трёх машин образовалась пробка-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Ivekо Daily двигался в сторону улицы Монтажников. В определённый момент автомобиль врезался в остановившийся Citroen Xsarа.  

На МКАД из-за столкновения трёх машин образовалась пробка-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

От удара Citroen отбросило на крайнюю левую полосу, где произошло столкновение с Toyota Land Cruiser. В ДТП пострадала находившаяся в Citroen женщина.  

На МКАД из-за столкновения трёх машин образовалась пробка-7

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

По сведениям Минского ГУМЧС, 54-летнюю пострадавшую деблокировали спасатели. После освобождения женщина была доставлена в медучреждение с закрытым переломом позвоночника, ЧМТ и другими телесными повреждениями.  

На МКАД из-за столкновения трёх машин образовалась пробка-10

Фото: Минское ГУМЧС  

Весной 2019 года на МКАД в районе улицы Мазурова столкнулись три машины.  

Три человека были госпитализированы – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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