На МКАД из-за столкновения трёх машин образовалась пробка

Новости Беларуси. Днём 4 апреля на МКАД в районе улицы Шаранговича произошла авария с участием трёх автомобилей.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Ivekо Daily двигался в сторону улицы Монтажников. В определённый момент автомобиль врезался в остановившийся Citroen Xsarа.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

От удара Citroen отбросило на крайнюю левую полосу, где произошло столкновение с Toyota Land Cruiser. В ДТП пострадала находившаяся в Citroen женщина.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По сведениям Минского ГУМЧС, 54-летнюю пострадавшую деблокировали спасатели. После освобождения женщина была доставлена в медучреждение с закрытым переломом позвоночника, ЧМТ и другими телесными повреждениями.

Фото: Минское ГУМЧС