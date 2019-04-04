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В Гродненском районе трое парней украли со склада более 800 кг зерна

04 апреля 2019 09:07
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Новости Беларуси. В Гродненском районе трое молодых людей подозреваются в краже более 8 центнеров зерна.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, парни узнали, что в складском помещении на сельхозпредприятия в деревне Шинковцы есть зерно, а территория не охраняется. 24-летний, 25-летний и 26-летний молодые люди решили этим воспользоваться.  

Ночью парни подъехали к воротам склада, взломали их, а затем перенесли в автомобиль 827 килограммов зерна. После этого злоумышленники скрылись.  

Подозреваемых оперативно установили правоохранители. Все трое задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Весной 2019 года под Сморгонью двое мужчин хотели украсть лошадь с целью её дальнейшей продажи.  

Покупатель был найден заранее – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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