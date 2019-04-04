В Гродненском районе трое парней украли со склада более 800 кг зерна

Новости Беларуси. В Гродненском районе трое молодых людей подозреваются в краже более 8 центнеров зерна.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, парни узнали, что в складском помещении на сельхозпредприятия в деревне Шинковцы есть зерно, а территория не охраняется. 24-летний, 25-летний и 26-летний молодые люди решили этим воспользоваться.

Ночью парни подъехали к воротам склада, взломали их, а затем перенесли в автомобиль 827 килограммов зерна. После этого злоумышленники скрылись.

Подозреваемых оперативно установили правоохранители. Все трое задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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