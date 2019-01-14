В Минске дети решили приготовить картофель фри и устроили пожар в квартире

Новости Беларуси. В Минске трое детей устроили пожар в квартире, когда готовили картофель фри.
По информации МЧС, происшествие случилось 13 января днем в квартире на втором этаже дома по улице Каменногорской.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, то пламя выбивалось из окна квартиры. Пожар был ликвидирован.
Оказалось, что трое мальчиков в возрасте 9, 10 и 12 лет решили приготовить картофель фри. Дети находились дома одни – отец был на работе, а мама отлучилась по делам.
Кастрюлю с подсолнечным маслом мальчики поставили на плиту. Масло вспыхнуло, а дети решили залить пламя водой, от чего оно увеличилось в площади и перебросилось на шторы и стены.
Дети убежали на улицу – это спасло им жизнь. Сотрудникам МЧС о пожаре сообщили соседи.
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