Прямой эфир

Минчанин подвёз свою девушку на угнанной у таксиста машине

04 апреля 2019 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодой человек угнал такси, чтобы подвезти свою девушку.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, водитель такси зашёл ненадолго в бар, но оставил ключи в замке зажигания. Когда мужчина вышел из питейного заведения, его автомобиль исчез. Гражданин обратился в милицию.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что к совершённому причастен безработный 25-летний минчанин. Мужчину задержали.  

Задержанный рассказал, что отдыхал в увеселительном заведении, а затем решил воспользоваться услугами такси. Увидев машину, гражданин подошёл к ней, водителя внутри не оказалось, и минчанин решил подождать.  

Через какое-то время парень самостоятельно сел за руль, чтобы подвезти свою девушку. Когда мужчина понял, что именно сделал, он оставил машину в одном из дворов Минска, где её и обнаружили правоохранители.  

Действиям фигуранта даётся правовая оценка.  

Весной 2019 года в Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW.  

Злоумышленника задерживать не стали – подробности здесь.  

# Кража

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненском районе трое парней украли со склада более 800 кг зерна
04 апреля 2019 09:07

В Гродненском районе трое парней украли со склада более 800 кг зерна

Мужчина погиб в Гродненском районе во время выжигания сухой травы
04 апреля 2019 08:07

Мужчина погиб в Гродненском районе во время выжигания сухой травы

В Осиповичском районе под колёсами поезда погибла 71-летняя женщина
04 апреля 2019 07:32

В Осиповичском районе под колёсами поезда погибла 71-летняя женщина