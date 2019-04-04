Минчанин подвёз свою девушку на угнанной у таксиста машине

Новости Беларуси. Молодой человек угнал такси, чтобы подвезти свою девушку.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, водитель такси зашёл ненадолго в бар, но оставил ключи в замке зажигания. Когда мужчина вышел из питейного заведения, его автомобиль исчез. Гражданин обратился в милицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что к совершённому причастен безработный 25-летний минчанин. Мужчину задержали.
Задержанный рассказал, что отдыхал в увеселительном заведении, а затем решил воспользоваться услугами такси. Увидев машину, гражданин подошёл к ней, водителя внутри не оказалось, и минчанин решил подождать.
Через какое-то время парень самостоятельно сел за руль, чтобы подвезти свою девушку. Когда мужчина понял, что именно сделал, он оставил машину в одном из дворов Минска, где её и обнаружили правоохранители.
Действиям фигуранта даётся правовая оценка.
Весной 2019 года в Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW.
Злоумышленника задерживать не стали – подробности здесь.