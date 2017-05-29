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В Светлогорске 9-летний мальчик едва не утонул в бассейне

29 мая 2017 14:27
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Новости Беларуси. 9-летний мальчик пришел в бассейн детско-юношеской школы в Светлогорске со своей трубкой и маской. В какой-то момент в нее попала вода – ребенок стал тонуть. Глубина бассейна – 2,5 метра.

Как пишут местные издания, один из тренеров бросился спасать школьника.

На скорой мальчика увезли в реанимацию. Состояние ребенка оценивалось как стабильно тяжелое. Мальчик пришел в себя, для последующей реабилитации его отправят в областной центр.

Известно, что второклассник пришел поплавать в бассейн СДЮШОР №1 Светлогорска вместе с тренером и другими ребятами из секции по греко-римской борьбе.

В отношении тренера возбудили уголовное дело (здесь подробнее).

# происшествия # Несчастный случай

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