В Светлогорске 9-летний мальчик едва не утонул в бассейне

Новости Беларуси. 9-летний мальчик пришел в бассейн детско-юношеской школы в Светлогорске со своей трубкой и маской. В какой-то момент в нее попала вода – ребенок стал тонуть. Глубина бассейна – 2,5 метра.

Как пишут местные издания, один из тренеров бросился спасать школьника.

На скорой мальчика увезли в реанимацию. Состояние ребенка оценивалось как стабильно тяжелое. Мальчик пришел в себя, для последующей реабилитации его отправят в областной центр.



Известно, что второклассник пришел поплавать в бассейн СДЮШОР №1 Светлогорска вместе с тренером и другими ребятами из секции по греко-римской борьбе.