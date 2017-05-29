Белорусы, пострадавшие в ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице

Новости Беларуси. Двое белорусов, пострадавших в результате ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что в течение недели пострадавших выпишут. Сотрудники Посольства Беларуси в России держат связь с родственниками.

Напомним, накануне под Березниками автомобиль с белорусскими номерами, в салоне которого находились пять человек, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. На месте погибли трое. По факту ДТП проводится проверка.