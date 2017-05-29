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Белорусы, пострадавшие в ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице

29 мая 2017 08:08
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Новости Беларуси. Двое белорусов, пострадавших в результате ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что в течение недели пострадавших выпишут. Сотрудники Посольства Беларуси в России держат связь с родственниками.

Напомним, накануне под Березниками автомобиль с белорусскими номерами, в салоне которого находились пять человек, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. На месте погибли трое. По факту ДТП проводится проверка.

Белорусы, пострадавшие в ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице-1

Мария Овичнникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:
В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были травмированы пассажиры автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

Известно, что белорусы приехали в Пермский край из Гомеля и Речицы на вахту, где работали на калийных предприятиях по несколько месяцев уже полтора года. К этой смене они приступили совсем недавно.

# происшествия # Авария в России

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