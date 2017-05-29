Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России помогает родственникам с организацией доставки тел погибших белорусов в ДТП под Березниками. Двое пострадавших в результате аварии остаются в больнице. Их состояние медики оценивают как среднетяжелое. Ожидается, что в течение недели пострадавших выпишут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне в Пермском крае России автомобиль с белорусскими номерами, в салоне которого находились пять человек, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. На месте погибли трое. По факту ДТП проводится проверка.