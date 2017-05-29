Прямой эфир

В отношении тренера, 9-летний ученик которого едва не утонул в бассейне, возбудили уголовное дело

29 мая 2017 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении тренера возбуждено по ч.2. ст.165 УК РБ (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему).

Трагедией едва не закончился поход школьников в бассейн Светлогорска.

Четверых детей на занятие плаванием привел тренер по греко-римской борьбе.

Один из учеников – 9-летний мальчик – плавал в бассейне с трубкой и маской. Судя по всему, вода попала в трубку, ребенок стал тонуть. Мальчика с глубины 2,5 м поднял один из тренеров по плаванию.

Ребенка экстренно доставили в реанимацию.

В понедельник мальчика перевели в областную больницу.

Он в состоянии средней степени тяжести.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Светлогорске 9-летний мальчик едва не утонул в бассейне
29 мая 2017 14:27

В Светлогорске 9-летний мальчик едва не утонул в бассейне

Инцидент с задержанием парня в минском метро: комментарий ГУВД
29 мая 2017 13:47

Инцидент с задержанием парня в минском метро: комментарий ГУВД

Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов
29 мая 2017 10:43

Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов