Инцидент с задержанием парня в минском метро: комментарий ГУВД

Новости Беларуси. В ГУВД прокомментировали подробности инцидента, связанного с задержанием молодого человека в минском метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, произошел он на станции Октябрьская. Сотруднику охраны метрополитена поступила информация о хулиганском поведении мужчины. Предположительно, он был пьян. Требования дежурного по станции милиционера покинуть метрополитен он проигнорировал. При попытке отвести его в комнату милиции нарушитель оказал сопротивление. Причем, в грубой форме.

Закрытый перелом костей носа диагностировали медики у правоохранителя. Нарушителя задержали только с помощью ближайшего милицейского наряда и сотрудников службы безопасности метро.