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В Столине была задушена женщина. В преступлении подозревается её супруг

21 декабря 2018 12:20
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Новости Беларуси. Житель Столина подозревается в убийстве своей жены ночью 20 декабря.  

Как сообщает СК, происшествие случилось по месту жительства подозреваемого. Между супругами возник конфликт, в ходе которого 50-летний мужчина начал душить 45-летнюю жену. Женщина скончалась.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Фигурант задержан, ранее он судим не был. Проводятся неотложные следственные действия, будут проведены экспертизы.  

Зимой 2018 года в Минске было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. 

В убийстве гражданки подозревается её муж – здесь подробности.  

# Убийство # происшествия

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