В Столине была задушена женщина. В преступлении подозревается её супруг

Новости Беларуси. Житель Столина подозревается в убийстве своей жены ночью 20 декабря.

Как сообщает СК, происшествие случилось по месту жительства подозреваемого. Между супругами возник конфликт, в ходе которого 50-летний мужчина начал душить 45-летнюю жену. Женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фигурант задержан, ранее он судим не был. Проводятся неотложные следственные действия, будут проведены экспертизы.

Зимой 2018 года в Минске было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами.