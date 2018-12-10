В Минском районе муж приревновал жену и убил её тесаком

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства женщины в Минском районе.

По информации УСК по Минской области, тело 33-летней женщины обнаружили с множественными колото-резаными ранами по месту жительства – в д. Чачково.

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, местные жители, были изъяты объекты и зафиксированы следы, которые определяли локализацию полученных травм и характер обстановки в доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По подозрению задержан 38-летний муж потерпевшей.