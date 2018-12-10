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В Минском районе муж приревновал жену и убил её тесаком

10 декабря 2018 11:06
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства женщины в Минском районе.

По информации УСК по Минской области, тело 33-летней женщины обнаружили с множественными колото-резаными ранами по месту жительства – в д. Чачково.

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, местные жители, были изъяты объекты и зафиксированы следы, которые определяли локализацию полученных травм и характер обстановки в доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По подозрению задержан 38-летний муж потерпевшей.

В Минском районе муж приревновал жену и убил её тесаком-1

Фото: СК

Установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности. Из-за него мужчина нанес раны жене. На следующий день супруг написал о совершенном преступлении знакомому. Именно он сообщил правоохранителям о случившемся.

Назначен ряд экспертиз. Предполагаемое орудие преступления – тесак.

С участием мужчины проводятся следственные действия, собирается материал, который характеризует его личность, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

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# Убийство # происшествия

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