Лежавший на дороге в Ляховичском районе велосипедист попал под колёса автобуса

Новости Беларуси. 20 декабря примерно в 18:45 в Ляховичском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге человека.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 51-летний житель Барановичей за рулём автобуса NEMAN 52012 2-040 двигался по автодороге Н-794 в направлении деревни Святица со стороны Ляховичей.