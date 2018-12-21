Лежавший на дороге в Ляховичском районе велосипедист попал под колёса автобуса

Новости Беларуси. 20 декабря примерно в 18:45 в Ляховичском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге человека.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 51-летний житель Барановичей за рулём автобуса NEMAN 52012 2-040 двигался по автодороге Н-794 в направлении деревни Святица со стороны Ляховичей.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На 32 км трассы водитель ТС наехал на лежавшего по центру проезжей части 50-летнего велосипедиста. Житель деревни Липск Ляховичского района получил несовместимые с жизнью травмы.
Ведётся проверка.
Осенью 2018 года в Пинском районе произошёл наезд на человека.
Гражданин лежал на дороге – подробности здесь.