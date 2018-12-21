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Лежавший на дороге в Ляховичском районе велосипедист попал под колёса автобуса

21 декабря 2018 07:16
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Новости Беларуси. 20 декабря примерно в 18:45 в Ляховичском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге человека.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 51-летний житель Барановичей за рулём автобуса NEMAN 52012 2-040 двигался по автодороге Н-794 в направлении деревни Святица со стороны Ляховичей.  

Лежавший на дороге в Ляховичском районе велосипедист попал под колёса автобуса-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 32 км трассы водитель ТС наехал на лежавшего по центру проезжей части 50-летнего велосипедиста. Житель деревни Липск Ляховичского района получил несовместимые с жизнью травмы.  

Ведётся проверка.  

Осенью 2018 года в Пинском районе произошёл наезд на человека. 

Гражданин лежал на дороге – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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