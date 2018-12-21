Белорус пытался провезти через границу незадекларированные 25 тысяч долларов

Новости Беларуси. Ехавший из Украины в Беларусь водитель пытался ввезти в страну 25 тысяч долларов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, гражданин Беларуси следовал из Украины на Chrysler через пункт пропуска «Мокраны». Для пересечения границы мужчина выбрал зелёный коридор, показывая, что не имеет при себе подлежащих декларированию товаров.