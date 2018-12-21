Белорус пытался провезти через границу незадекларированные 25 тысяч долларов
Новости Беларуси. Ехавший из Украины в Беларусь водитель пытался ввезти в страну 25 тысяч долларов.
Как сообщает Государственный таможенный комитет, гражданин Беларуси следовал из Украины на Chrysler через пункт пропуска «Мокраны». Для пересечения границы мужчина выбрал зелёный коридор, показывая, что не имеет при себе подлежащих декларированию товаров.
Фото: Государственный таможенный комитет
В ходе осмотра сотрудники таможни обнаружили в личных вещах белоруса примерно 25 тысяч долларов. Уточняется, что такая крупная сумма валюты подлежит обязательному декларированию.
В отношении мужчины составлен административный протокол. Около 15 тысяч долларов изъяты до решения суда.
Весной 2018 года минские таможенники обнаружили в коробке с конфетами 25 тысяч евро.
Запрещённые деньги были изъяты – здесь подробности.