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В Узденском районе при столкновении такси и легковушки зажало пассажирку

21 декабря 2018 07:30
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Новости Беларуси. Днём 20 декабря после ДТП возле деревни Кухтичи Узденского района пострадавшим потребовалась помощь спасателей.  

Как сообщает МЧС Беларуси, столкнулись две легковушки: такси Volkswagen Touran и ВАЗ-2107. В результате произошедшего оказалась зажата пассажирка ВАЗа.  

В Узденском районе при столкновении такси и легковушки зажало пассажирку-1

Фото: МЧС Беларуси  

С использованием специнструмента подразделения МЧС вызволили женщину, после чего она была передана медикам. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.  

В Узденском районе при столкновении такси и легковушки зажало пассажирку-4

Фото: МЧС Беларуси  

Осенью 2018 года в Сморгонском районе столкнулись две фуры.  

51-летний водитель Mersedes оказался зажат – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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