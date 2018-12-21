В Узденском районе при столкновении такси и легковушки зажало пассажирку

Новости Беларуси. Днём 20 декабря после ДТП возле деревни Кухтичи Узденского района пострадавшим потребовалась помощь спасателей. Как сообщает МЧС Беларуси, столкнулись две легковушки: такси Volkswagen Touran и ВАЗ-2107. В результате произошедшего оказалась зажата пассажирка ВАЗа.

Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента подразделения МЧС вызволили женщину, после чего она была передана медикам. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Фото: МЧС Беларуси