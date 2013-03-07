В США лев растерзал девушку-волонтёра

Новости США. Лев напал на 26-летнюю сотрудницу питомника. Инцидент произошел в среду, 6 марта, в американском штате Калифорния. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Работники зоопарка попытались отвлечь льва, чтобы извлечь раненую из вольера, но безуспешно. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены застрелить разъярённое животное. Полицейские предполагают, что девушка подошла к хищнику слишком близко.

По словам представителя организации Big Cat Rescue, в США с 1990 года в результате нападения хищных кошек погиб 21 человек, в том числе пять детей, еще 246 пострадали.

К несчастью, в последнее время участились случаи нападений хищников на посетителей заповедников и зоопарков. Напомним, в конце августа медведь насмерть загрыз посетителя национального заповедника в США. Трагедия произошла в национальном парке Денали на Аляске (северо-западная окраина Северной Америки). Туристический маршрут пролегал вдоль реки Токлат, находящейся на территории национального парка. Увидев медведя гризли, турист решил сфотографировать его и приблизился к животному слишком близко – на расстоянии меньше 45 метров.

В сентябре посетитель зоопарка в Нью-Йорке получил серьёзные травмы в результате драки с амурским тигром. 25-летний Дэвид Виллалобос выпрыгнул из экскурсионного трамвайчика, который курсирует по мосту над вольерами животных, и приземлился в вольере, где обитали амурские тигры. 11-летний тигр Бачута незамедлительно набросился на нежданного гостя. Драка между Д.Виллалобосом и Бачутой продолжалась около 10 минут, после чего сотрудники зоопарка отогнали зверя с помощью струи воды и помогли пострадавшему выбраться из вольера. По словам директора зоопарка Джеймса Брегени, по счастливой случайности хищник не стал хватать мужчину за шею.