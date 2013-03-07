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9 марта близко к Земле пролетит астероид размером с 35-этажный дом

07 марта 2013 07:20
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Новости мира. В субботу, 9 марта, астероид 2013 ET размером с небоскрёб пролетит в непосредственной близости от Земли. Небесный объект был открыт несколько дней назад американским проектом по поиску астероидов Catalina. Диаметр астероида может составлять от 45 до 140 метров.

Стоит отметить, что ученые обнаруживают в Солнечной системе сотни тысяч астероидов. По оценкам NASA, в настоящий момент открыто всего около 10% опасных объектов, которые могут столкнуться с Землей. За подобными объектами ведется постоянное наблюдение.

Напомним, 15 февраля в 22:27 по минскому времени на высоте 27.700 километров над Землей пролетел астероид.  Масса гиганта – более 130 тысяч тонн. Ученые открыли  этот астероид год назад, и он стал самым крупным небесным телом, которое пролетело так рекордно близко к Земле за всю историю наблюдений.

# происшествия # Космос

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