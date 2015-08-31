Проникший из России в Китай медведь испугал посетителей городского парка

Новости России. Медвежонок из России, переплыв реку Уссури, оказался в Китае. Своим присутствием зверь испугал посетителей городского парка провинции Хэйлунцзян. Горожан пришлось эвакуировать.



Как сообщают местные издания, медвежонок сам испугался ни на шутку: он нашел укрытие в одном из ближайших зданий, но был обнаружен. Китайские специалисты усмирили нарушителя спокойствия, а чуть позже выпустили в лес, вдали от заселенных районов.

С 20 августа это уже четвертый случай, когда российские медведи пересекают границу с Китаем.