Новости США. В США более 250 тысяч человек остались без электричества из-за сильных снегопадов, обрушившихся на Восточное побережье страны. Самые масштабные отключения зафиксированы в штате Вирджиния: там без света остались свыше 100 тысяч жителей. Накануне там было объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за плохих погодных условий значительно возросло количество аварии. Некоторые участки трасс временно закрыты. В частности запрещено автомобильное движение по мосту через Чесапикский залив в штате Мэриленд. Также нарушено и авиасообщениее: отменено более тысячи авиарейсов.

Метеорологи советуют жителям не покидать свои дома без крайней необходимости. По последним данным, ненастная погода сохранится в США до выходных.