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В Солигорском районе мужчина убил знакомого ножом

18 февраля 2020 14:21
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Новости Беларуси. 17 февраля возле здания фермы, которая находится рядом с деревней Горка Солигорского района, был убит мужчина. 

Как сообщает Следственный комитет, конфликт вспыхнул между двумя местными жителями. 38-летний мужчина ударил ножом противника, после чего 35-летний мужчина убежал на ферму, где работники вызвали ему скорую помощь. Были проведены реанимационные мероприятия, однако потерпевший скончался. 

Подозреваемый скрылся, но через небольшой промежуток времени был задержан милиционерами. У фигуранта изъято орудие преступления. 

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Задержанный ранее был судим за совершение тяжкого преступления. С мужчиной работают следователи, выясняются детали происшествия. 

Месяцем ранее в Щучинском районе был убит мужчина. 

Он погиб от ножевых ранений – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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