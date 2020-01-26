В Щучинском районе мужчине были причинены ножевые ранения

Новости Беларуси. 25 января около семи утра в Щучинском районе в одном из домов было обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемым в совершении преступления является 45-летний житель района. Во время совместного распития алкоголя фигурант ударил потерпевшего ножом в грудную клетку. От полученного ранения гражданин погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан. Место происшествия осматривается специалистами ГКСЭ, выясняются обстоятельства произошедшего.

Зимой 2020 года в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.