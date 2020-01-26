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В Щучинском районе мужчине были причинены ножевые ранения

26 января 2020 06:32
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Новости Беларуси. 25 января около семи утра в Щучинском районе в одном из домов было обнаружено тело 50-летнего мужчины. 

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемым в совершении преступления является 45-летний житель района. Во время совместного распития алкоголя фигурант ударил потерпевшего ножом в грудную клетку. От полученного ранения гражданин погиб на месте. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан. Место происшествия осматривается специалистами ГКСЭ, выясняются обстоятельства произошедшего. 

Зимой 2020 года в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. 

В правонарушении подозревался знакомый погибшего – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

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