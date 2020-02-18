На ферме в Кореличском районе слесарь погиб на рабочем месте

Как сообщает Следственный комитет, 58-летний рабочий занимался обслуживанием оборудования по скреперному навозоудалению. В какой-то момент мужчина уронил свой мобильник в полость приводного барабана.

Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полтретьего дня в Кореличском районе на одной из молочно-товарных ферм погиб слесарь.

Гражданин, нарушая технику безопасности, попытался достать свой телефон, не выключив оборудование. Рука слесаря была затянута и зажата элементами оборудования, что повлекло за собой причинение смертельной травмы.

Место происшествия осмотрено, опрошены руководители и сотрудники СПК, изъята документация, назначена судмедэкспертиза. По факту гибели рабочего ведётся проверка.

В предыдущем месяце в Минске на стройке упала люлька.