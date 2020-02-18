В Минске на Партизанском проспекте Audi врезалась в автобус

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний водитель Audi двигался по Партизанскому проспекту в сторону улицы Шоссейной. Перестраиваясь со второй полосы в первую, иномарка наехала на автобус «LAG».

Новости Беларуси. Утром 18 февраля в Минске легковушка перестраивалась в другую полосу и врезалась в автобус.

Водитель машины получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе в Минском районе грузовик врезался в «Ниву».