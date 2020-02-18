В Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде
Новости Беларуси. 17 февраля около двух часов дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, авария случилась в дворовой территории по ул. Карибского. 7-летний мальчик выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
31-летняя девушка за рулём Volkswagen Polo не успела вовремя среагировать, и произошёл наезд на школьника. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Выясняются обстоятельства ДТП, ведётся проверка.
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