В Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде

Новости Беларуси. 17 февраля около двух часов дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, авария случилась в дворовой территории по ул. Карибского. 7-летний мальчик выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

31-летняя девушка за рулём Volkswagen Polo не успела вовремя среагировать, и произошёл наезд на школьника. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Фото: УВД Гомельского облисполкома