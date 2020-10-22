В Солигорске произошло два умышленных поджога

Новости Беларуси. В Солигорске следователи выясняют обстоятельства поджога нескольких автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, накануне вечером неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Комитета судебных экспертиз. Установлено, что источник огня был занесен снаружи здания, через приоткрытое для проветривания окно. На торце злоумышленники оставили оскорбительную надпись в адрес должностного лица. Пострадавших нет.