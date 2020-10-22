В Солигорске произошло два умышленных поджога

Новости Беларуси. В Солигорске следователи выясняют обстоятельства поджога нескольких автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Солигорске следователи выясняют обстоятельства поджога нескольких автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на служебной стоянке прокуратуры Солигорского района.
Кроме того, накануне вечером неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Комитета судебных экспертиз. Установлено, что источник огня был занесен снаружи здания, через приоткрытое для проветривания окно. На торце злоумышленники оставили оскорбительную надпись в адрес должностного лица. Пострадавших нет.
Что касается автомобилей, они практически уничтожены. Стоит отметить, что машины принадлежали гражданским лицам. По фактам поджогов проводятся проверки. В распоряжении следователей имеются видеозаписи, изучается большое количество следов. Назначен ряд экспертиз.
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