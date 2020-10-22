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В Солигорске произошло два умышленных поджога

22 октября 2020 13:57
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Новости Беларуси. В Солигорске следователи выясняют обстоятельства поджога нескольких автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Солигорске произошло два умышленных поджога-1

Инцидент произошел на служебной стоянке прокуратуры Солигорского района.  

В Солигорске произошло два умышленных поджога-4

Кроме того, накануне вечером неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Комитета судебных экспертиз. Установлено, что источник огня был занесен снаружи здания, через приоткрытое для проветривания окно. На торце злоумышленники оставили оскорбительную надпись в адрес должностного лица. Пострадавших нет.  

В Солигорске произошло два умышленных поджога-7

Что касается автомобилей, они практически уничтожены. Стоит отметить, что машины принадлежали гражданским лицам. По фактам поджогов проводятся проверки. В распоряжении следователей имеются видеозаписи, изучается большое количество следов. Назначен ряд экспертиз.  

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# Поджог автомобилей # происшествия # Фотофакт

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