В Минске на станции «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы

Новости Беларуси. Утром 22 октября в метро на станции «Парк Челюскинцев» пассажир упал на пути.

По информации Минского метрополитена, происшествие случилось в 8:36. Сразу после этого с контактного рельса было снято напряжение. Пассажира подняли на платформу, после чего в 8:39 вновь было подано напряжение.

В настоящее время метро работает в штатном режиме. О самочувствии пострадавшего пассажира не сообщается.