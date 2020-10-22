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В Минске на станции «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы

22 октября 2020 06:21
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Новости Беларуси. Утром 22 октября в метро на станции «Парк Челюскинцев» пассажир упал на пути.

По информации Минского метрополитена, происшествие случилось в 8:36. Сразу после этого с контактного рельса было снято напряжение. Пассажира подняли на платформу, после чего в 8:39 вновь было подано напряжение.

В настоящее время метро работает в штатном режиме. О самочувствии пострадавшего пассажира не сообщается.

Ранее несчастный случай произошёл на станции метро «Площадь Якуба Коласа». Пассажир упал под поезд – подробности здесь.

# Минское метро # происшествия

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