В Витебске 20-летняя девушка в потасовке повредила милицейское авто. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Милицейский транспорт почему-то, как магнит, притягивает нарушителей закона. Причем протестующие стремятся испортить спецтехнику, не думая о том, что это повлечет за собой негативные именно для них самих последствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Витебске сотрудники областного управления собственной безопасности и сыщики Октябрьского РОВД установили личность девушки, которая подозревается в повреждении служебного автомобиля. Ситуация произошла 4 октября. Во время участия в протесте 20-летняя девушка в потасовке с правоохранителями несколько раз ударила ногой по задней части милицейского микроавтобуса. В итоге задняя дверь транспортного средства оказалась поврежденной.

Роман Садковский, заместитель начальника отдела Главного управления собственной безопасности по Витебской области МВД Беларуси:

По материалам проверки сотрудников уголовного розыска Октябрьского РОВД и управления по Витебской области ГУСБ МВД Республики Беларусь возбуждено уголовное дело за хулиганство в отношении неработающей 20-летней витебчанки. Установлено, что 4 октября около 12 часов возле дома № 74/1 по Московскому проспекту она во время участия в незаконном массовом мероприятии из хулиганских побуждений повредила служебную автомашину Ford Transit, принадлежащую УВД Витебского облисполкома.