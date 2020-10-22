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Пинчанин пытался свести счёты с жизнью после конфликта с сожительницей

22 октября 2020 08:21
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Новости Беларуси. 21 октября около одиннадцати утра в Пинске мужчина пытался свести счёты с жизнью.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в среду за помощью к милиционерам обратилась 42-летняя пинчанка. Она сказала, что её сожитель стал вести себя агрессивно, и попросила выселить его из квартиры, где она живёт с тремя детьми.

Правоохранители выбыли по указанному адресу. Мужчина отказался впускать сотрудников милиции, однако были слышны хрипы. Получив согласие хозяйки квартиры выломать дверь, милиционеры вошли внутрь.  

Гражданин находился в ванной, на шее у него был ремень. Один из правоохранителей придержал ремень, чтобы ослабить давление, другой сходил за ножом и перерезал кожаное изделие. После этого житель Пинска был доставлен в реанимацию.

В ходе разговора с заявительницей выяснилось, что это не первая попытка мужчины покончить с собой. Гражданин угрожал сожительнице сделать это, если она уйдёт от него.

Несколько месяцев назад в Минске мужчина угрожал спрыгнуть с крыши многоэтажки. Его отговаривали около часа – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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