Пинчанин пытался свести счёты с жизнью после конфликта с сожительницей

Новости Беларуси. 21 октября около одиннадцати утра в Пинске мужчина пытался свести счёты с жизнью.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в среду за помощью к милиционерам обратилась 42-летняя пинчанка. Она сказала, что её сожитель стал вести себя агрессивно, и попросила выселить его из квартиры, где она живёт с тремя детьми.

Правоохранители выбыли по указанному адресу. Мужчина отказался впускать сотрудников милиции, однако были слышны хрипы. Получив согласие хозяйки квартиры выломать дверь, милиционеры вошли внутрь.

Гражданин находился в ванной, на шее у него был ремень. Один из правоохранителей придержал ремень, чтобы ослабить давление, другой сходил за ножом и перерезал кожаное изделие. После этого житель Пинска был доставлен в реанимацию.

В ходе разговора с заявительницей выяснилось, что это не первая попытка мужчины покончить с собой. Гражданин угрожал сожительнице сделать это, если она уйдёт от него.