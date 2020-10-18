МВД: в Могилёве подожгли машину милиционера

Новости Беларуси. А был ли протест мирным? Машину милиционера подожгли в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревожный звонок о том, что авто горит открытым пламенем, поступил ночью в МЧС. По прибытии пожарных на место стало ясно, что поврежден еще один автомобиль, припаркованный рядом. К счастью, обошлось без пострадавших.