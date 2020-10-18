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МВД: в Могилёве подожгли машину милиционера

18 октября 2020 11:24
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Новости Беларуси. А был ли протест мирным? Машину милиционера подожгли в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МВД: в Могилёве подожгли машину милиционера-1

Тревожный звонок о том, что авто горит открытым пламенем, поступил ночью в МЧС. По прибытии пожарных на место стало ясно, что поврежден еще один автомобиль, припаркованный рядом. К счастью, обошлось без пострадавших. 

МВД: в Могилёве подожгли машину милиционера-4

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. 

# Поджог автомобилей # происшествия # Фотофакт

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